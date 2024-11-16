Ahlatcı Çorum FK hafta sonu Gelişim Ligi’nde 1 kategoride Kırıkkale, 2 kategoride ise Konya temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14 ve U15 Ligi’nde 7.hafta, U19’da ise 8.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı bugün Çorum’da lider Kırıkkale FK’yı konuk edecek. Devane Sahası’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 takımları ise yarın Konya’da Konyaspor’un konuğu olacaklar. Konya Büyükşehir Belediyesi Yan Sahalar 2 No’lu’da oynanacak olan günün ilk maçında saat 11.00’de U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak.