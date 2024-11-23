Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14, U15 Ligi’nde 8.hafta, U19 Ligi’nde ise 9.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı bugün deplasmanda Aksarayspor’n konuğu olacak. Dağılgan 1 No’lu Saha’da oynanacak olan bu karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.

5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14 ve U15 takımları ise yarın Amasya’da Amasyaspor FK ile karşılaşacak. Fındıklı Sahası’nda oynanacak olan günün ilk maçında saat 11.00’de U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak.