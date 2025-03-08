Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde U14 ve U15 Ligi’nde 22.hafta, U16’da ise 14.hafta erteme maçı heyecanı yaşanacak. 5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U16 takımı bugün sahasında erteleme maçında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Devane Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Çorum FK’nın U14 ve U15’leri ise yarın Çorum’da Kastamonuspor’u konuk edecek. Devane Sahası’nda saat 11.00’de oynanacak günün ilk maçında U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak.