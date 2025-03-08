Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3.Lig 20.Grup 4.hafta erteleme maçında Çorum temsilcisi Buharaspor sahasında Kayseri Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Lig’de oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilen Çorum temsilcisi bugün oynanacak kritik maçı da kazanarak ikinci galibiyetini almak istiyor. Üçüncü sıradaki Buharaspor ile ikinci sıradaki Kayseri Gençlerbirliği arasında Nazmi Avluca Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Mücadeleyi Çorum bölgesi hakemlerinden İlhan Aycan yönetecek.