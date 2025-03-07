Başkan Oğuzhan Yalçın’ın daveti üzerine Çorum’a gelen 43 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Başkan Oğuzhan Yalçın, “opsiyon kor, iki taraf da mutlu olursa devam ederiz” dedi.

Şanlı, basın toplantısının ardından takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

TUNCAY ŞANLI KİMDİR

16 Ocak 1982 Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, futbolculuğu döneminde milli takımda, Sakaryaspor, Fenerbahçe, Middlesbrough, Stoke City, Bolton, Wolsburg, Bursaspor, Umm Salal SC ve Pune City takımlarında forma giydi.

2016’da futbolculuk kariyerini noktalayan Tuncay Şanlı, 2016-2017, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında olmak üzere 3 farklı dönemde Sakaryaspor’u, bu sezon da Ümraniyespor’u çalıştırdı.

Bu sezona 1.Lig ekibi Ümraniyespor’da başlayan Tuncay Şanlı, İstanbul ekibinin başında 14 maça çıktı. Ümraniyespor bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi alıp 19 puan toplarken, attığı 23 gole karşılık 22 gol yedi.

“BEŞ DAKİKADA ANLAŞTIK”

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sürecini anlattı.

Tuncay Şanlı ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Yalçın, “Kendisine telefonla ulaştım. Hocam sizinle çalışmak isteriz dedim. Hiçbir şart görüşmeden, konuşmadan, sağ olsun, buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, ‘Başkanım gelelim, geldikten sonra konuşuruz. Onlar basit şeyler. Orda başarmamız gereken bir şey var’ dedi.

Böyle bir görüşme yaptık. Önceden tanışıklığımız vardı. O zaman nasip olmamıştı. 2.Lig’de, ilk kulüp başkanı olduğumda. Görüşmeye devam ettik ara ara. 5 dakikalık bir telefon görüşmesiyle kendisi Çorum’a geldi. Kendisine, bu şekilde cevap verdiği için, bu şekilde geldiği için, Çorum Futbol Kulübü’ne tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımı ziyadesiyle mutlu etti beni” dedi.

“OYUNCULARIMA AŞILAYACAĞIM

İLK ŞEY MÜCADELE RUHU”

Ahlatcı Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı, ilk basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKANIN SAMİMİYETİ BENİ ETKİLEDİ

Çorum Şehir Stadı’ndaki basın toplantısında, Başkan Oğuzhan Yalçın’la basın mensuplarının karşısına geçen Tuncay Şanlı, Çorum’a geliş sürecinden bahsetti. Şanlı, “Öncelikle ben de içtenliğinden ve samimiyetinden dolayı Başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisi beni aradığında, çok fazla düşünmüyorum dedim. Biraz dinlenmek istediğimi söyledim. Ama başkanımız o kadar samimi geldi ki, sürecini de biliyorum az çok.

Camianın içindeyiz, biliyoruz, takip ediyoruz. Kendisi bu işin mutfağından gelmiş, bu süreci çok iyi bilen biri. Hem mutfağından gelip hem yönetmek kolay bir şey değil. Çok büyük bir emek sarf ettiğini biliyorum. Dediğim gibi, ortada büyük bir samimiyet vardı. Başkanım, yarın bir gelelim dedim, üstü kapalı konuştum. Geldim buraya, sağ olsun çok da iyi karşılandım” dedi.

BURADA OLMAK ÇOK KEYİFLİ

Çorum FK’yı takip ettiğini ve birçok oyuncuyla tanışık olduğunu da kaydeden Tuncay Şanlı, “Futbol oynarken de hep şunu söylüyordum. Futbol hatalar oyunu, hatalar zincirinde devam edeceğiz. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Bizim işimiz sahadadır, sahada konuşuruz. Her şey çok hızlı gelişti. Şimdi tamamen Pazar günü oynayacağımız maça odaklanıp, oyuncularımızla zaten birçoğu ile tanışıyoruz, bildiğimiz oyuncular. Çok da keyifli bir ortam olduğunu biliyorum. Çok iyi bir arkadaş ortamı var. Burada olmak keyifli. Az önce sağlık kontrolünden geldim. Hastanede insanların o enerjisi, tebessüm etmeleri beni de mutlu etti. Umarım bundan sonraki süreçte onların o heyecanını ve destekleri ile istediğimiz sonuca gideriz diye düşünüyorum.

HEDEF OLMASAYDI GELMEZDİM

Eğer bir hedef olmasaydı, heyecan olmasaydı, ne yapmak istediğimizi bilmeseydik, Başkanın ve yönetimin bize aktardığı plan olmasaydı ben şu an burada olmazdım. Camianın hedefini biliyorum, beklentisini de biliyorum. Bizim öncelikli hedefimiz önce Pazar günkü maç, sonra da play-off” şeklinde konuştu.

ÖNCE SAHA DIŞI

Takıma yapacağı ilk dokunuşla ilgili de konuşan Şanlı, “Öncelikle oyuncu grubunun sorumluluk alması gerekiyor. Aidiyet duygusu olması gerekiyor. Eğer bir camiadaysanız, bunu sadece bir meslek olarak görürseniz istediğiniz sonuca gidemezsiniz. Herkes hayaller kuruyor, bunun gerçekleşmesi için mücadele etmeniz gerekiyor.

SAHA İÇİNİ OYUNCULAR HALLEDER

Bizim şu anda oyuncu grubuna aktaracağımız en önemli şey, motivasyondur. Belki motivasyonları düşük olabilir. Belki hedeften uzaklaşılmış olabilir ama hedef hiçbir zaman bitmez. Oyuncularımızla ilk yapacağımız şey saha içi değil, saha dışı görüşmelerimiz olacaktır. Saha içi durumu da zaten oyuncu grubu rahatlıkla çözecektir. Çok kaliteli ayaklara sahibiz çünkü.

ZATEN BİR HEDEF VAR

Herhalde yıllardır birbirine bu kadar yakın, her hafta sıralamanın değiştiği bir lig olmadı. Hedef arıyorsanız, 2 maç kazanınca ilk üçün, ilk dördün içine giriyorsunuz. Oyuncu gurubu da bu bilinçte olursa zaten hedefimiz var bizim.

Tamamen hedefe odaklı, motivasyona odaklı, eğer oyuncu grubuna motivasyonunun, gayretinin yolunu gösterirseniz onlar da bu yolda ilerler. Biz sadece teknik direktör olarak değil, bir ağabey-kardeş olarak da bu oyunun nasıl oynandığını, çok basit olduğunu anlatacak kadar tecrübeye sahibiz. Esas oyuncular oynar, biz sadece onlara destek oluruz” dedi.

EN ÖNEMLİ ŞEY MÜCADELE

Oyun felsefesi ile ilgili soruya da cevap veren Şanlı, “Benim kendi oyun anlayışım, kendi özelliğim, kendi karakterim, önceliğim şu olacak. Sahada mücadele eden bir ekip, takım ruhu olduktan sonra oyunu bir şekilde oturtursunuz.

Serkan Hoca’nın bir oyun felsefesi vardı. Topa sahip olup hem hücumsal anlamda, hem defansif anlamda göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyordu. Saygı duymak gerekiyor ki, ben beğenerek izliyordum açıkçası. Dediğim gibi, benim ilk yapacağım şey ve oyuncularıma aşılayacağım şey, mücadele ruhunun olduğu yerde oyun zaten çıkacaktır” şeklinde konuştu.