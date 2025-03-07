Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı’nda oynanacak kritik maçta Kocaeli bölgesi üst klasman hakemi Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Güldibi’nin yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Oğuz Kağan Çalışır ile Kayseri bölgesinden Furkan Ulu yapacak. Aydın bölgesinden Kaan Kara ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

6’NCI KEZ YÖNETECEK

Orta hakem Ömer Tolga Güldibi, Ahlatcı Çorum FK’nın bugüne kadar tamamı Çorum’da olmak üzere 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip ilk 3 maçı kazanırken, son 2 karşılaşmada ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Çorum temsilcisi, Güldibi’nin yönettiği maçlarda 2016-2017 sezonunda Kozanspor’u 1-0, 2021-2022 sezonunda Adıyaman FK’yı 3-0, 2022-2023 sezonunda ise Bayburt İl Özel İdare’yi 3-0 yendi.

Güldibi, Ahlatcı Çorum FK’nın geçen sezon Giresunspor’a 2-0 yenildiği maç ile bu sezon Konyaspor’a 1-0 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1.hafta maçında da düdük çalmıştı.

GENÇLER HİÇ YENİLMEDİ

Kocaelili hakem, Gençlerbirliği’nin de 5 maçını yönetti. Başkent ekibi bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, geçen sezon Erokspor’u bu sezon da Erzurumspor’u ayın skorla 2-1 yendi. Kırmızı-siyahlı ekip, Güldibi’nin yönettiği diğer maçlarda ise geçen sezon Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor’la 1-1, bu sezon ise Ümraniyespor’la 3-3 berabere kaldı.