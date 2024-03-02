Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde heyecan devam ediyor. U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorisinde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK tüm kategoride bu hafta maçlara çıkacak. 4.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U17’leri bugün 16.hafta maçında Çorum Devane Sahası’nda saat 12.00’de Uşakspor’u ağırlayacak. Çorum FK’nın U19’ları ise aynı sahada 17.hafta maçında saat 14.00’de Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

6.Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın U14, U15 ve U16 takımları ise maçlarını yarın oynayacak. U15’ler Ankara İlhan Cavcav Tesisleri’nde saat 11.00’de başlayacak maçta Gençlerbirliği ile karşılaşırken, aynı sahada saat 13.00’de bu kez U14’ler kozlarını paylaşacak. Çorum FK’nın U16’ları ise 15.hafta maçında Bolu Karaçayır Sentetik Sahası’nda saat 11.00’de başlayacak maçta Boluspor’un konuğu olacak.