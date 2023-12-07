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Ankara’ya giden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi’ne de giderek yeniden Belediye Başkanı Aday Adayı başvurusunu yaptı.



MHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz’a başvurularını yapan MHP’li Belediye Başkanları ayrıca MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi de ziyaret ederek görüştü.

Belediye Başkanları ayrıca MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı da TBMM’de ziyaret ederek Mart ayında yapılacak seçimlerle ilgili istişarede bulundu.