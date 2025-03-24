Çorum Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel “Ramazan Akşamları” etkinliklerinde Cuma ve Cumartesi akşamı gerçekleştirilen konserlerde alanında isim yapmış başarılı sanatçılar sahne aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu, Bedesten yanındaki Çorumpark’ta düzenlenen konserlerde ezgi sanatçısı Aykut Kuşkaya, akademisyen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve tasavvuf müziği sanatçısı Doç. Dr. Mustafa Demirci sahne aldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın iki konsere de katılarak vatandaşlarla birlikte ezgi ve ilahilere eşlik etti.

Geleneksel “Ramazan Akşamları” etkinliğinde Cuma akşamı sahne alan sanatçı Aykut Kuşkaya, en sevilen ezgilerini seslendirdi. Cumartesi akşamı gerçekleştirilen programda ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazanın manevi hayatımıza katkısı konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından sahne alan tasavvuf müziği sanatçısı Doç. Dr. Mustafa Demirci, hafızalara kazınan ilahi nağmelerle dinleyicileri mest etti.

Konserlerde konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazze’de yaşanan zor şartlara ve İsrail zulmüne dikkat çekerek, Filistinli kardeşlerini unutmadıklarını vurguladı. Aşgın, “Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere, mazlum coğrafyalardaki tüm kardeşlerimizin dualarımızla yanlarındayız. Rabbim, Gazze’deki ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize Ramazan’ı huzur içinde geçirmeyi nasip etsin” dedi.

Başkan Aşgın konuşmasının ardından sanatçılara teşekkür ederek, çiçek ve hediye takdim etti.

Editör: SELDA FINDIK