Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen programlarda kentin yüzlerce yıllık mutfak kültürüne dikkat çekiliyor. Etkinlik çerçevesinde Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanları ve öğrencileri ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aşçıları tarafından Çorum’un geleneksel lezzetleri hazırlanarak tanıtıldı.



KAMPÜSTE DÜĞÜN ÇORBASI YAPTILAR

Üniversitedeki aşçılar tarafından Hitit Üniversitesi Merkez Yemekhanesinde geleneksel düğün çorbası, 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında gösterilen Alacahöyük’te Çorum’a özgü hamur işlerinden olan yanıç ve katmer hazırlandı. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aşçıları tarafından yapılan yanıç ve katmerler, konuklardan büyük beğeni topladı.



“ALACA MUTFAĞI GÖRÜCÜYE ÇIKTI”

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, zengin mutfağıyla gastronomi alanında öne çıkan Alaca mutfağının lezzetleri, HİTÜ Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanları, öğrencileri ve Alaca Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından özenle hazırlanarak konukların beğenisine sunuldu.

Birbirinden lezzetli yemeklerin bulunduğu Alaca menüsünde, mercimekli kesme aşı, keşkek, güveç, mercimekli bulgur pilavı, sütlaç, Alaca hingali, Alaca metezi, sini mantısı, sini bağlama tatlısı, sıkma baklava, yanıç, katmer, ebegümeci ve efelik sarması yer aldı.

“AŞÇILIK ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ”

HİTÜ’de eğitimlerine devam eden genç aşçı adayları, Türk Mutfağı Haftası’nda hünerlerini sergiledi. Aldıkları eğitimle meslek hayatına hazır olduklarının sinyalini veren öğrenciler, etkinlik çerçevesinde yaptıkları yemeklerle katılımcılardan tam not aldı. Genç aşçı adayları tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler, konuklara ikram edildi.

“BOĞAZİÇİ VAKFI VE AVNİ ÇELİK’E ÖZEL TEŞEKKÜR”

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı bünyesinde yürütülen uygulamalı eğitimler için her zaman destek veren Boğaziçi Vakfı ve Alacalı iş insanı Avni Çelik’e Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Aşçılık Programı öğrencileri, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla özel teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk “Üniversitemizin ve öğrencilerimizin her zaman yanında bulunan Avni Çelik başta olmak üzere Boğaziçi Vakfı’na bu zamana kadar vermiş oldukları destekler ve içinde bulunduğumuz Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Alaca lezzetlerinin hazırlanmasındaki özel katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.