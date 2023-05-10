Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile Çorum Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı serginin açılışı yapıldı.

“Geleneksel Keçe Sanatı” sergisinin açılışına Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, MHP Çorum Milletvekili Adayı Ahmet Kurtbaş, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve sanatseverler katıldı. Geleneksel keçe sanatından örneklerin yer aldığı sergi, davetlilerden tam not aldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, engellilerin, kendilerine fırsat verildiğinde çok önemli başarılara imza attığını ifade ederek “Onların ortaya koyduğu çaba bizim için çok kıymetli. Sabırla ve gayretle çok değerli eserler ortaya çıkartıyorlar. Engelli Eğitim Merkezi kursiyerlerimizle ve personelimizle gurur duyuyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan “Geleneksel Keçe Sanatı” sergisi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde sergilenmeye devam edecek.

(Volkan SINAYUÇ)