Mevlit programı ile başlayan etkinlik, okunan dua ve Kur'an-ı Kelim ile devam etti. Yöresel ürünler ve vakıflar sergisi ve ney ve Tasavvuf Müziği konseri ile devam eden programda Yazar Hayati İnanç Söyleşisi ile sona erdi.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, “Bu etkinlik ilçemizin tanıtımının yanı sıra sanat ve spor ile bireylerin yaşama farklı açılarıyla bakmasını, değerlendirme becerilerini arttırmasını, küreselleşme ile birlikte hatta yok olmaya başlayan kültürel değerlerimizin sahiplenilmesi, değişimi kucaklayan, sağlıklı, ilkeli kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını amaçlamaktadır” dedi.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Elvan Çelebi'nin önemli ve kıymetli bir merkez olduğunu belirterek, “Anadolu coğrafyası kılıçla fetholmuş olabilir burayı vatan yapan manevi mimarlardır. İslam'a açan, bizim medeniyetimizi ihya eden manevi Fatih'lerdir. Elvan Çelebi'de bu bölgenin manevi Fatihlerinden birisidir” ifadelerini kullandı.

Vali Zülkif Dağlı da, Çorum'un birçok bölgeye göre şanslı bir il olduğunu anlatarak, “Bir tarafta Koyunbaba bir tarafta Hseyin Gazi, merkezde sahabelerimiz Suheybi Rumi, Ubeydi Rui ve Kerebigazi, diğer tarafta Seydim, Elvan Çelebi en merkezi yerde Anadolu erlerinin merkezinde, onların himayesinde yaşamaya devam ediyoruz. Çorumlular olarak şanslıyız. Onların eserlerinden, yaşantılarından bizlere aktarılanlardan yüz yıllardır istifade etmeye devam ediyoruz. Bu manada onların eserlerini ve irfanını onlatmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler de bunun için önemli” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık ve Eğitimci Yazar Ethem Erkoç, Elvan Çelebi'nin ile ilgili sunum yaptı.