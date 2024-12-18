Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ve beraberindeki ekip Çorum’a gelerek yaptığı incelemelerin ardından festivalin Bedesten’de yapılacağı duyuruldu.

Devlet Sanatçısı unvanı kazanan el sanatları ustalarının yanı sıra Çorumlu el sanatları ustalarının buluşacağı festivale Çorum ilk defa ev sahipliği yapacak. Festivalde; cam üfleme, çini, seramik, takı, bıçak, taş atölyelerinin yanı sıra gölge oyunu ve aşıklar atışması gibi etkinlikler yer alacak. Bedesten’de düzenlenecek olan festivalin açılışı yarın ( 19 Aralık 2024 Perşembe günü) saat 13.00’de yapılacak.

Festivalde, el sanatları dalında devlet sanatçısı unvanını almış sanatçıların yanı sıra Çorumlu sanatçılar da eserlerini sergileyecek. Bedesten de ayrıca Bahri Bülbül Tesbih Sergisi ve Abdulsamet Poyraz’ın Bıçak Sanatı Sergisi de görücüye çıkacak.

AŞIKLAR BULUŞMASI

Geleneksel El Sanatları Festivali programı çerçevesinde Aşıklar Buluşması etkinliği de düzenlenecek. Çorumlu aşıklar Müslüm Koygun (Aşık Cefai), Sürmelican Kaya, Muharrem Öztürk (Ozan Yoloğlu), Gülizar Şen, Haydar Ünlüyol, Haydar Kılıç (Aşık Gari) Turgut Özal Konferans Salonu’nda 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 18.00’de Aşıklar Buluşması’nda bir araya gelecek.

KARAGÖZ GÖSTERİSİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Geleneksel El Sanatları Festivali etkinlikleri kapsamında Karagöz Gösterisi ve Atölye Çalışmaları etkinliği de yapılacak. Aliş Arkadaş ve İshak 2.Tekgül’ün sahne alacağı etkinlik 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 12.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılacak.

Çorum ilk kez böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tüm Çorum halkını festivale davet etti.

Çorum’un el sanatları konusunda birçok ünlü sanatçıyı misafir edeceğini belirten Başkan Aşgın “Bedesten ilk kez bir festivale ev sahipliği yapacak. Hemşehrilerimizin güzel vakitler gerçekleştireceği ve birçok atölyede kendi becerilerini sergileyebileceği festivalimizde Devlet Sanatçısı unvanını almış birçok önemli ismi de Çorum’a gelecek. Hem ilimizin hem de Bedesten’in ilk kez ev sahipliği yapacağı festivale tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ