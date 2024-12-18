Çorum Ticaret Borsası’nda uzun yıllar görev yapan üç kişi emekliye ayrıldı. Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Borsa yönetici ve çalışanlarının hazır bulunduğu törende emekliye ayrılanlara plaket verildi. 
Çorum Borsası’nın kuruluşundan bu zamana kadar büyük bir özveri ile çalışan ve büyük katkılarda bulunan Süleyman Çiftçi ile emekli olan Cemal Beker ve Hüseyin Karagülle’ye plaketlerini veren Kaya ile Özkubat verdikleri hizmetler için teşekkür ederek bundan sonraki hayatlarında başarı diledi. 

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Editör: HABER MERKEZİ