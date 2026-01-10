Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Yağlı ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Satılmış Anbar ile birlikte Murat Kırçı’yı ziyaret eden Fatih Softa, esnafın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmasını ve hakkında soruşturma açılmasını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirerek, Murat Kırçı’nın yanında olduklarını söyledi.

Esnafın büyük bir durgunluk ve ekonomik sıkıntı içerisinden geçtiğini hatırlatan Fatih Softa, esnafın ayakta kalması, işini büyütmesi, istihdam sağlaması için yardımcı olmak, iyileştirici düzenlemeleri yapmak gerektiğini kaydetti.

Esnafın içinde bulunduğu durumu anlayışla karşılamak gerektiğinin altını çizen Softa, “esnafımız bu ülkenin belkemiğidir. Desteklemek, yardımcı olmak, önünü açmak yerine soruşturmalarla, davalarla korkutmaya çalışmak yanlıştır” ifadesini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK