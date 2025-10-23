Gelecek Partisi Genel Merkezi’nin yeni binasına taşınmasının ardından teşkilat yapılanmalarını hızlandırma kararı alındı. Bu kapsamda, Mecitözü İlçe Başkanlığına Mustafa Metin atandı.

Atama belgesi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ömer Ünal tarafından Mustafa Metin’e teslim edildi. Ünal, atama sırasında yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da sık sık vurguladığı gibi, temiz siyaset, temiz dil ve bilge insan anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte Mustafa Metin’in aramızda olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Yeni ilçe başkanı Mustafa Metin ise yaptığı açıklamada, “Genel Merkez tarafından bu göreve layık görülmekten büyük onur duyuyorum. Gelecek Partisi’nin bir neferi olarak, azim ve kararlılıkla çalışmalara imza atacağım” ifadelerini kullandı.

Atama törenine katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu da Mustafa Metin’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi