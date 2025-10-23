Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, beraberindeki heyetle birlikte Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik planlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Veli Aylar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aylar, “İlçemiz küçük olabilir ancak halkımızın birlik ve beraberlik içinde olması en büyük gücümüz. Örf ve adetlerimizi yaşatmak, herkesle dayanışma içinde olmak bizim için çok önemli. İlçemizin gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda ilçe başkanlarımızın görüşlerini almaya devam edeceğiz. Hep birlikte eksikleri gidererek Mecitözü’nü daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz” dedi.

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Mustafa Metin ise, Belediye Başkanı Aylar’a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkanımıza hem çalışmaları hem de samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ilçemizin birlik ve beraberliği için ortak çalışmalara devam etmeyi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ