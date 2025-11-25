Fatih Softa, eğitimin kalkınmanın temeli olduğunu, bu temeli ayakta tutanların da fedakâr öğretmenler olduğunu vurguladı. Softa açıklamasında, “Toplumların geleceğini inşa eden, bilgiyle, sabırla ve sevgiyle nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını, aynı zamanda ahlâk, vicdan ve sevgi öğreten kahramanlar olduğunu belirten Softa, “Bir milletin kalkınmasının temeli, eğitimdir. Eğitimdeki başarının mimarları ise hiç şüphesiz öğretmenlerimizdir” ifadelerini kullandı.

Mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmetle anan Softa, görev yapan tüm öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Softa, sözlerini “Unutmayalım ki; gelecek, öğretmenlerin ellerinde şekillenecektir” diyerek tamamladı.

Muhabir: SELDA FINDIK