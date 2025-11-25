Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, eğitim sistemin temel taşı olan öğretmenlerin, milletin geleceğini inşa eden en değerli emek sahipleri olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin sadece bilgi aktarmak değil, nesillerin karakterine yön veren, toplumun yarınlarını şekillendiren müstesna bir vazife olduğunun altını çizen İl Başkanı Nuri Kuşcu, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında şunları dile getirdi:

“Fedakarlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimizin, mevcut şartlar içinde daha iyi imkanlara kavuşması en öncelikli hedeflerimizdendir. Öğretmenlerimizin desteklendiği ve değer gördüğü bir toplum, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR