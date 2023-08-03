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İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'tan meclisin çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Ahlatcı, şehrin kalkınması için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi aldı.

Köylerin istek ve talepleri ile ilgili brifing alan Milletvekili Ahlatcı, bu şehre olan borcunu gönülden bağlı olduğu memleketine layık olduğu hizmetleri almasını sağlayarak ödeyeceğini söyledi.

Toplantıda İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek il, ilçe ve köylere ilişkin meclisin yapmış olduğu çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Milletvekili Ahlatcı, “Şehrimizin kalkınması için yapılan ve yapılacak tüm çalışmaların brifinglerini ve taleplerini titizlikle dinledik. Şehrimize olan bağlılığımızla, Çorum'a olan borcumuzu yerine getirme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Milletvekili Ahlatcı, il, ilçe ve köylere her alanda en kaliteli hizmetleri sunarak Çorum'un gelişimine katkı sağlamak için var güçleri ile çalışacaklarını vurgu yaptı.

Gelecek nesilleri iyi bir Çorum bırakmak için el birliği ile çalışacaklarını kaydeden Milletvekili Ahlatcı, “Çorum'un geleceğine olan inancımızla, birlikte güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Halkımızın desteği ve iş birliği ile el ele vererek, Çorum'un her alanda gelişen, modern ve yaşanabilir bir şehir olmasını sağlayacağız. Gelecek nesillere daha güzel bir Çorum bırakmak için kararlılıkla çalışacağımızı bilmenizi isterim” diye konuştu.