OKA, Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde TR83 Bölgesi’ni oluşturan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde turizm sektörünün gelişimini ve yerel ekonomiye katkısının arttırılmasını destekliyor. Bu çerçevede Ajans, 2024 yılı çalışma programında yer alan Sosyal Medya İçerik Oluşturma Atölyesi ve Eğitim Programı kapsamında OMÜ Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik günübirlik “Hattuşa Mesleki Gelişim Gezisi” düzenledi.



2023 yılına OKA ve OMÜ Turizm Fakültesi ile arasında bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin Wikipedia ve Google Maps gibi dijital platformlarda tanıtımı amacıyla yapılan iş birliği doğrultusunda, Turizm Fakültesi öğrencileri içerik üreterek ilgili platformlara ekledi. İçerik üreten öğrenciler, mesleki gelişim süreçlerini desteklemek üzere 17 Nisan’da gerçekleştirilen Hattuşa Mesleki Gelişim Gezisi’ne katıldı. Geleceğin turizm profesyonelleri olarak iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrenciler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, bölgenin önemli tarihi değerlerinden Hattuşa ile Alacahöyük Ören Yerlerini yerinde inceleyerek ören yerlerinin tanıtımına yönelik yeni içerikler üretme fırsatı yakaladı.

BÖLGESEL TANITIM İÇİN YEREL İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Hattuşa Mesleki Gelişim Gezisi programına, Boğazkale Kaymakamlığı, Boğazkale Belediyesi, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Boğazkale Müze Müdürlüğü, Puduhepa Girişimi Kadın Kooperatifi, Kavak Yerel Eylem Grubu ayrıca Gezsen Amasya, Gezsen Çorum, Gezsen Samsun ve Gezsen Tokat sosyal medya hesaplarının yöneticileri dâhil oldu. Paydaşlar, organizasyon ve saha desteği sağlamanın yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Öğrenciler, yerelde bir kadın kooperatifi tarafından el emeği ile üretilen ürünleri, özel kostüm tasarımlarını inceleme ve turizm sektöründeki yansımalarını görme şansı buldu.

OKA, yerel ve ulusal kalkınmada önemli rolü olan ve kültürlerin birbirini tanımasında vesile olan turizm sektörünün Orta Karadeniz Bölgesinde tüm yönleriyle gelişimi için faaliyetlerine devam edecek.