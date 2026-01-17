Hem meslek lisesi derslerini alan, hem de kuyumculuk alanında “usta” olarak yetiştirilen Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri “Geleceğin Altın Gençleri” olarak niteleniyorlar.

Ülkemizin en özgün ve konforlu mesleki eğitim merkezi niteliğini taşıyan Ahlatcı Metal Rafineri’de dün, geleceğin altın gençleri yarıyıl karnelerini aldılar.

Törende, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın eşi Sibel Ahlatcı, kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı, Üretim Genel Müdürü Mehmet Erdem, Okul Müdürü Galip Şahin, öğretmenler ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Sibel Ahlatcı, bir öğrencinin karnesini verirken…

Öğrencilerin karne mutluluğuna Sibel Ahlatcı da ortak oldu.

Yağmur Ahlatcı…