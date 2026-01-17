CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin oy çokluğu ile kabul edildiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir konuşma yaparak, emeklilerin sadaka istemediklerini, geleceklerini garanti altına almak için devlete ödedikleri primlerin karşılığını beklediklerini söyledi.

Açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilen emeklilerin, bu iktidara haklarını helal etmediklerini belirten Milletvekili Tahtasız, geçiş garantili yollara, hasta garantili hastanelere, kur korumalı mevduatlara milyarlar aktarıldığını, yandaş şirketlerin vergi borçlarının silindiğini vurgulayarak, emeklilerin, “yıllarca ödediğimiz primlerin üzerine çöktünüz, her ay cebimizden 5.5 çeyrek altınımızı çalıyorsunuz” diye feryat ettiklerini anlattı.

Bu iktidarın kul hakkına girdiğini, 24 yıl boyunca müteahhitleri ve yandaşları mutlu ettiğini savunan Mehmet Tahtasız, özetle şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücrete denkti ve o dönemde emekli maaşının da asgari ücretin de alım gücü çok daha yüksekti. Ülkenin ayarlarıyla oynamasaydınız en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücrete eşdeğer olarak 42 bin lira olacaktı. Şimdi kalkmış, ‘bin lira daha ekledik’ diyorsunuz. Bir öğle yemeği parasına denk gelen sadaka artışını emekliye reva görüyorsunuz. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

Çok iyi bildiğiniz alicengiz oyunlarıyla 2008 yılında aylık bağlama oranlarını yüzde 70'ten 30'a çektiniz, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini artırdınız, emekli maaşlarını siz kuşa çevirdiniz. Partinizin adında ‘kalkınma’ var ama bir tek kendinizi ve yandaşlarınızı kalkındırıyorsunuz.”