Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevi için, ÇORUM HABER’in de geçtiğimiz günlerde yazdığı gibi Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörlerinden Recep Karatepe ile anlaştı.

46 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığına dair açıklama kulüpten yapıldı. Açıklamada, “Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Recep Karatepe 1+1 yıllığına anlaşmaya varmıştır.

Teknik direktörümüz Recep Karatepe ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.