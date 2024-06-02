16 takımın Kırmızı, Siyah ve Beyaz olak üzere 3 grupta mücadele ettiği Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası start aldı. Cuma günü Kırmızı Grup’ta oynanan 3 karşılaşma ile başlayan heyecan, Cumartesi Siyah, Pazar günü ise gazetemizin basıma girdiği saatlerde oynanan Beyaz Grup 1.hafta maçları ile devam etti.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada 2.hafta maçları gelecek hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak.

31 MAYIS CUMA GÜNÜ OYNANAN KIRMIZI GRUP MAÇ SONUÇLARI;

İlk Adım Gıda: 0-Kurt Elektrik:9

Düvencispor: 0-FKK Doğa Gıda: 9

Saylan Çelik: 2-Şirinler Group Alacaspor: 0

1 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ OYNANAN SİYAH GRUP MAÇ SONUÇLARI:

Eker İnşaat: 0-Beyaz Saray Düğün Salonları: 0

CNR Elektrik: 0-Es Bilişim: 4