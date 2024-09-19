Atatürk Anıtı'nda düzenlenen Gaziler Günü kutlamasına Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Kd. Albay Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, gaziler, şehit aileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na sırası ile Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye ve Muharip Gaziler Derneği’nin çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende daha sonra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül günün anlam ve önemine ilişkin olarak bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Atatürk Anıtı’ndan Şehitliğe “Kahramanlarla Yürüyoruz” kortej yürüyüşüne geçildi.

Editör: HABER MERKEZİ