Sakarya Zaferi’nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesinin 103’üncü yıldönümü nedeniyle Çorum Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Kd. Albay Ömer Faruk Gelengeç, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Editör: HABER MERKEZİ