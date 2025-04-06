Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Danimarka’da ikamet eden Gazi Bıçak (62) vefat etti.

Uzun yıllardır Danimarka’da yaşayan, Süleyman Bıçak’ın oğlu Gazi Bıçak’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün (6 Nisan 2025 Pazar günü) saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi