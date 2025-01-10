Basının toplumdaki rolünü bir kez daha hatırlatırken, yerel basının önemine dikkat çeken Ahlatcı, “Çorum’un yerel gazetecileri, doğru ve tarafsız haberler sunarak toplumu bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin toplumun bilgiye erişimini sağlama ve doğruyu aktarma konusundaki emeklerinin çok değerli olduğunu belirten Ahlatcı, “Gazetecilerin, her koşulda doğruyu aktararak topluma rehberlik etme sorumluluğu vardır. Bugün, gazetecilerimizin bu önemli görevini takdir ediyor ve onların bu yolda gösterdiği özveriyi kutluyorum.” dedi.

YEREL BASININ ÖNEMİNİ VURGULADI

Yusuf Ahlatcı, yerel basının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Yerel basın, şehrimizin sesini duyurmak ve toplumumuzu bilgilendirmek için çok kıymetli bir rol üstleniyor. Çorum’daki gazetecilerimizin gayreti, sadece şehrimizin gelişimine değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğimize de katkı sağlıyor.”

Çorum’un yerel basını, gerçekleri aktarma çabasıyla toplumu aydınlatma görevini başarıyla sürdürürken, 10 Ocak vesilesiyle bu emeklerin önemi bir kez daha takdir edildi. Ahlatcı, yerel basın mensuplarına teşekkürlerini ileterek, “Yerel basınımızın değerli katkıları için her bir gazeteciye gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Editör: Haber Merkezi