Spor basını olarak tüm tribünlere örnek olması bakımından maça bilet alarak gireceklerini kaydeden Selahattin Ezer, yaptığı açıklamada, “Şehrimizin profesyonel futbol takımı Çorum FK şampiyonluğa koşuyor. Önümüzdeki Salı günü Isparta 32spor’la oynayacağı futbol karşılaşmasında alacağı galibiyetle ligin bitmesine 1 maç kala şampiyonluğunu ilan ederek yıllardır hasretle beklediğimiz TFF 1. Lig’ine yükselecektir.

Biz basın mensupları olarak; Şehrimizin tek profesyonel takımı olan Çorum FK’mızın bu önemli maçında tüm tribünlere örnek olması amacı ile maddi olarak katkıda bulunmayı kendimize bir borç olarak görüyoruz.

Bu önemli günde sezonun son iç saha maçı olan Çorum FK-Isparta 32spor maçında görev yapacak tüm basın mensupları yine basın giriş kapısından bilet alarak maça girecektir. Gereken hassasiyeti göstereceğinize inancımızla şimdiden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)