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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'ın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

HALK TV PROGRAMINA SON VERDİ

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Ayşenur Arslan'ın programına son verildiğini açıkladı.

X'ten açıklama yapan Mahiroğlu, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" dedi.

Mahiroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Ayşenur Arslan, terör örgütü PKK'nın Ankara'da yaptığı saldırı hakkında "Kendisini patlattı denilen kişi, terörist, belki de üzerinde uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. O kadar manasız ki, çünkü gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Her şeye aykırı. Kendini patlamış. Aklıma takılan bir şeylerden birisi" ifadelerini kullanmıştı.