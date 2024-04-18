Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli 28 bölgeye ayrılarak düzenlenen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması Batı Karadeniz Bölge Yarışması Kastamonu'da düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen ve Kastamonu İl Milli

Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması'na Kastamonu, Çorum, Karabük ve

Sinop'tan katılan 12 okul, İnebolu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağında yarıştı.

Yarışmanın ödül törenine Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Muzaffer Aydın, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, İnebolu İlçe

Milli Eğitim Müdürü Hakan Civelekoğlu katıldı.

BÖLGEYİ, ÇORUM HİTİT MESLEKİ VE

TEKNİK LİSESİ TEMSİL EDECEK

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin yaptığı birbirinden güzel yemekler, jürilerce yapılan incelemelerin ardından ödül töreninin düzenlenmesiyle yarışma programı sona erdi.

Yarışmada birinci olan Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Lisesi (Turizm ve Otelcilik Okulu), İstanbul'da yapılacak finallerde Batı Karadeniz Bölgesi adına yarışacak.

Editör: HABER MERKEZİ