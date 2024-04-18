Beraberinde Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Başkan Aşgın’a yeni döneminde şehrimize güzel hizmetler yapması temennisinde bulundu.

Çorum’da seçim sürecinin kavgasız, gürültüsüz ve adeta bir demokrasi şöleninde tamamlandığını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, bu seçimin kazananı kaybedeni olmadığını, hepimizin bu şehirde kardeşçe ve dostça yaşadığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, “Kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ