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Garip Ürün’ün yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü ve dün de hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı zamanda Çorum Belediyesi’nden emekli olan Garip Ürün’ün cenazesi dün öğleyin Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye İş Sendikası Başkanı Mehmet Şen ve Garip Gür’ün bazı eski takım arkadaşları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.