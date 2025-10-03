Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Alpaslan Şen’in yönettiği maçta Arca Çorum FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş, geçen hafta, İstanbul’da Ümraniyespor’la 1-1 berabere kaldıkları maçtaki 11’i Manisa FK’ya karşı da sahaya sürdü.

Maça etkili başlayan Arca Çorum FK henüz 8.dakikada Samudio’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkı artırmaya çalışan Arca Çorum FK, 30.dakikada Oğuz’la farkı ikiye çıkartırken, 39’da Samudio ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya Arca Çorum FK ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Manisa FK iki oyuncu değişikliği ile başladı.

İlk yarıda kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan Arca Çorum FK, 66.dakikada Traore’nin golüne engel olamayınca fark ikiye indi.

Kalan sürede Arca Çorum FK farkı yeniden üçe çıkartmaya çalışırken, Manisa FK ikinci golü aradı. Konuk takım ilk yarıya göre daha çok risk alıp Arca Çorum FK yarı alanında daha çok görüldü. Ancak iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma Çorum temsilcisinin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Arca Çorum FK bu galibiyetle 4 haftalık kötü gidişe son verirken, puanını da 18’e çıkarttı. Çorumspor’un eski futbolcularından Taner Taşkın’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 6: Arca Çorum FK atağında, Arda’nın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun topu göğsüyle önüne alan Aleksic, rakibiyle mücadele halinde penaltı noktasının solundan kaleye vurdu, üstten aut.

DAKİKA 8: GOOOLLL! Arca Çorum FK golü buldu. Rakip yarı alanın ortalarında, sol çaprazdan Oğuz’un ortasında savunma arkasına sarkan Samudio arka direkte kafayla topu kalecinin kapattığı köşeden ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem Azad İlhan ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinde, ofsayt bayrağının hatalı olduğu ortaya çıktı ve hakem Alpaslan Şen golü verdi: 1-0. Paraguaylı golcü Arca Çorum FK formasıyla ilk golünü attı.

DAKİKA 30: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Soldan, ceza sahasının sol köşesinde Erkan’dan aldığı topla içeri kat eden Oğulcan, pasını yerden penaltı noktasının solundaki Oğuz’a verdi, bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. Deneyimli orta saha oyuncusu bu sezon 4.golünü kaydetti.

DAKİKA 33: Arca Çorum FK atağında, Aleksic ceza yayının 5-6 metre gerisinden çok sert vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 36: Soldan Samudio’nun ortasında, Aleksic penaltı noktası civarında topuk vuruşu yaptı, az farkla yandan aut.

DAKİKA 39: GOOOLLL! 3-0 oldu. Arca Çorum FK, sağdan taç çizgisi ile ceza sahası arasındaki boşlukta Yusuf’a yapılan faul nedeniyle serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Pedrinho’nun yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Yusuf ıskaladı, penaltı noktasının solundan Samudio gelişine, yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

DAKİKA 66: GOL! Manisa’nın golü geldi. Sağdan Ayberk’in taç atışından ceza sahasına gönderdiği ve savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Traore ceza yayından sert bir vuruşla Sehic’in sağından ağlara gönderdi: 3-1.

DAKİKA 80: Sağdan gelişen Arca Çorum FK atağında, Samudio son çizgiye inip ortaladı, arka direkte Yusuf gelişine vurdu, kaleci Samet gole izin vermedi.

DAKİKA 88: Çorum FK atağında, Eze topla birlikte ceza yayına kadar sokulup şutunu attı, az farkla yandan aut.