Çavuş, maçın ardından Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, iyi bir oyunla galibiyet elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çorum FK'nin 3 haftadır oyun gücünü geliştirdiğini belirten Çavuş, "Coşkulu bir oyun ve bugün bunun meyvesini alabileceğimizi biliyorduk. Belki çok daha farklı skor elde edebileceğimiz bir maç oynadık ve galip geldik. Çok keyifliyim. Oyuncu grubunu da tek tek tebrik ediyorum." diye konuştu.

Oyunun her anını istedikleri gibi oynadıklarına dikkati çeken Çavuş, ancak yalnızca bir maç kazandıklarını, oyunun gelişimini bundan sonraki maçlarda da sürdürmek istediklerini kaydetti.

Ligde 29 maça daha çıkacaklarını hatırlatan Çavuş, "Bir maçı kazandık ve milli araya giriyoruz. Bu milli arayı da çok güzel değerlendirip, sonraki periyodu da çok iyi geçeceğimizi biliyorum. Oyuna başladığımızdaki coşkumuz, üçüncü bölgede oynadığımız oyun, oyunun ritmi, temposu ve oyun içerisindeki konumlanmalar çok iyiydi." yorumunu yaptı.

Milli maç nedeniyle lige verilecek aranın kendileri için yeni bir başlangıç olacağını dile getiren Çavuş, "O startı çok güzel şekilde deplasmanda oynayacağımız Hatay maçıyla yapacağız. Gerçekten oyun gelişerek devam ediyor ve bunda ısrar edeceğiz. Bizim takımımız bu oyunun üzerinden devam edecek." ifadelerini kullandı.