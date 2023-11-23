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Ahlatcı Çorum FK, İzmir temsilcisi Altay’la Pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 13.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Dünü çift antrenmanla geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugün tek idman yaptı. Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 12.00’de başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı süren ve sezonun ilk yarısını kapatan Sadık Arda Yılmaztürk dışında tüm futbolcuların katılığı belirtildi. Sakatlıktan yeni çıkan kaleci Ali Türkan’ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı, Atakan Cangöz’ün ise sakatlık sonrası takımla birlikte çalıştığı kaydedildi.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapmanın ardından taktik çalışmayla devam etti. Tüm hesapları galibiyet üzerine yapan teknik patron Serkan Özbalta’nın, Altay maçının taktiğini içeren çalışma yaptırdığı ifade edildi.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.