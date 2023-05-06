Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükelçi ile telefon görüşmesi yaparak Çorum’a davet etmiştim. Geçtiğimiz hafta sonu Çorum’a gelecekti ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir programına katılması gerektiği için gelememişti. Federasyon Başkanımız Mehmet Büyükekşi tekrar telefonla arayarak Çorum’a geleceğini belirtti. Federasyon başkanımız yarın (bugün) Çorum’da seçim ofisimizi ziyaret ettikten sonra Valiliğimizi ve Çorum FK altyapı tesislerini de ziyaret edecek. Federasyon başkanımızın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu 2. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, EYG GYO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çelik, SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, OFİS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yeşilbaş da Çorum’a gelerek spor yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştirecekler” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)