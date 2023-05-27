Çorum Futbol Kulübü’nün sahibi ve kaptanı Murat Yıldırım önceki gün beIN SPORTS muhabirlerinden Burakhan Işık’ın sorularını yanıtladı.

Çorum FK’nın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan kaptan Murat Yıldırım’ı telefonla arayan beIN SPORTS muhabirlerinden Burakhan Işık, merak edilenleri sordu. Işık’ın sorularını içtenlikle cevaplayan Yıldırım, futbolculuk kariyerine devam edip etmemesi noktasında da önemli açıklamalarda bulundu.

ZOR OLDU

“Takımın hem sahibi, hem kaptanı olmak zor olmadı mı?” şeklindeki soruya; “Tabii ki zor oldu. Bu tecrübeyle tekrar böyle bir şey yapmazdım. Şehirde çok sevildik, taraftarlarımız çok destekledi. Oğuzhan Başkan ile birlikte mütevazı bir kadroyla, orta sıralarda bir takım yaratalım. Daha sonraki senelerde ya takımı devrederiz, ya da devam ederiz diye düşünmüştük. Allah’a şükürler olsun, çok büyük sponsorlar bulduk. Devre arasında iyi futbolcular transfer ettik. Güzel bir seriyle şampiyonluğa ulaştık” diye cevap verdi.

DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Kaptan Murat Yıldırım, dünyada hem takımın sahibi, hem kaptanı hem de futbolcusu olarak şampiyonluk yaşayan başka bir futbolcu olup olmadığı ile ilgili olarak da, “Şampiyon olduktan sonra kendimle alakalı çıkan haberlerden sonra açıkçası internet üzerinden sıkı bir araştırma yaptım. Benim gibi hem kaptan, hem sahibi olan başka bir takım. Öyle bir örnek bulamadım.

OĞUZHAN BAŞKAN’LA İYİ BİR İKİLİ OLDUK

Saha içinde görevimizi yaptık. Sezon başı yönetim kısmıyla uğraştık. Daha sonra ben saha içine, Oğuzhan Başkan saha dışına odaklandık. İyi bir ikili olduk. Bu ikili de şampiyonluğu getirdi. Ben Çorum FK’da şampiyonluğu futbolcu olarak yaşamak istemiştim. Kendi memleketim olduğu için böyle bir karar almıştım. Allah da bizi mahcup etmedi.

Şampiyon olduktan sonra, 'Acaba olduk mu?' diye düşündüm. Kupayı kaldırdığımızda gerçekten şampiyon olduğumuzu anladım” dedi.

FUTBOLA DEVAM EDECEK MİSİN?

Deneyimli oyuncu, futbol oynamaya devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya ise; “Fiziksel olarak oynayabilecek durumdayım. Gelecek sezon ailevi sebeplerle ilgili oynamayabilirim. Çocuklarım yurt dışında okuyor. Eşim çocuklardan dolayı zorlanıyor. Futbolu bırakarak yönetici tarafına geçebilirim. Ancak insan futboldan kopamıyor, devam etmek istiyor.

Düşünüyorum, bu konuyla ilgili açıklama yapacağım” dedi.

(Rıfat KARA)