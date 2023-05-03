Bugün de, Çorum FK’nın ikinci ligdeki başarısı ile şampiyonluk potasına girmesi, benzer bir heyecan dalgasına yolaçtı.

Futbol aşkı ve Çorum sevgisi, pek çok kimseyi “sınır tanımaz” bir Çorum FK taraftarı haline getirdi.

Ekici Otomotiv Sahibi Fatih Ekici de, bu tutkulu taraftarlardan biri.

Fatih Ekici, Çorum FK’nın içerideki hiçbir maçını kaçırmadığı gibi, çoğu deplasmanlara da gidiyor. Üstelik, oğlu Toprak’ı da yanından ayırmadan… Hatta pek çok maçı, arkadaşı İskender Alkan ve kızı Doğa Alkan ile birlikte izliyor.

Bu dörtlü, Bayburt deplasmanında Kırmızı-Siyahlı takımı yalnız bırakmadı. Sonra, içerideki 2-0’lık İnegölspor maçı… Ve Erzincan deplasmanı…

Fatih Ekici, “Takımımızın başarıları bizi gururlandırıyor. Hedefimiz 1. lig…Bu uğurda, dünyanın öbür ucunda olsa takımımızı yine yalnız bırakmayız” diyor…

Çorum FK’nın puan farkını 6’ya çıkarıp şampiyonluğa göz kırptığı Düzcespor maçı ise seyircisiz oynandı…(Selda FINDIK)