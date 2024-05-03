Eğitim öğretim yılı başında izciliğe başlayan ve halen 1–A sınıfına devam eden öğrenciler dönem içinde bir çok sosyal etkinlik ve doğa çalışmaları yaparak sürdürdükleri çalışmalarını fular ve kep takma töreni ile sürdürdüler.

Törende bir konuşma yapan İzci Lideri ve Sınıf Öğretmeni Erden Özer, küçük izcileri kutlayarak “İzci kümenizin bir üyesi Dünya izcilerinin kardeşi oldunuz. Bundan sonra daha çok çevre, doğa ve sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Mustafa Fuçular, Müdür Yardımcıları Talat Özden ve Nihan Bilvar ile İzci Lideri Melahat Özer izcilerin fularlarını ve keplerini taktı. İzcileri kutlayan Fuçular; Erden Özer’in faaliyetlerinden dolayı çok memnun olduklarını ve öğrencilerinin şanslı olduğunu söyledi.

Törenden sonra öğrencilerin hazırladıkları parodileri izleyen veliler, okul idarecileri ve öğretmenler güzel vakit geçirdi. Birbirinden yetenekli öğrenciler harika gösterilerle töreni bitirirken pasta kesip müzik eşliğinde eğlendi.

Editör: Haber Merkezi