Çorum Belediyesi’nin fotoğraf sanatı dernekleri ile işbirliği yaparak düzenlediği, ilimizin doğal ve kültürel güzelliklerini fotoğraflarla yansıtan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Fotoğraf sergisinin açılış töreninde; ÇOFSAD Başkanı Meftun Yerli, ÇOFKAD Başkanı İsmail Kabakdere ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptı.



Belediye Başkanı Aşgın, sergide fotoğraf sanatının önemine dikkati çekerek, ilimizde yeni yapılan yatırımlarla birlikte fotoğraf çekebilecek alanların hem sayısının, hem de kalitesinin, niteliğinin artığına dikkati çekti. Aşgın konuşmasının devamında: “Bizim bir hayalimiz var bu şehre dair. 2019 yılında bu şiirle bu başlıkla yola çıkmıştık. Hayallerimizin önemli bir kısmını gerçekleştirdik. Sadece bu hayallerimizi gerçekleştirmekle kalmadık bunlar tuvale, şiire, sanata dönüştü, sanatçılarımıza ilham verdi. Öyle bir şehir yapalım ki, şairler şiir yazsın, ressamlar bu şehrin resimlerini yapsın, fotoğraf sanatçıları bu şehrin fotoğraflarını çeksin ve bütün sanatçılarla ilgili böyle bir hayali ortaya koymuştuk” görüşüne yer verdi.

Velipaşa Hanı’nda 4 Ağustos 2024 gününe kadar açık kalacak olan sergide 51 adet fotoğraf yer alıyor. Açılış kurdelesi kesildikten sonra katılan davetlilerle sergi gezildi.