Tarihinin en önemli transferlerini yaparak hedefini Süper Lig olarak belirleyen Arca Çorum FK’ya taraftarların da ilgisi her konuda üst düzeyde. Yeni sezonda Çorum temalı formalara olan ilgi her geçen gün atarken, özellikle yurtiçi ve yurtdışından gelen taraftarlar diğer ürünlere de büyük ilgi gösteriyor. Kritik Amed maçı öncesinde ürün satışları arttı.

Store Sorumlusu Savaş Özdemir, ürün satışlarına olan ilginin üst düzeyde olduğunu ve bunun da hem kulüp adına son derece sevindirici olduğunu kaydetti. Özdemir, tükenen ürünlerin yerine tedarik noktasında en kısa sürede yenileri geldiği ve hiçbir taraftarı geri çevirmemek adına yoğun mesai harcadıklarını söyledi.