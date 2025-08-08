Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları çerçevesinde, Çorum Şehir Stadı’nda yapılan taktik antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emeka Eze, kaç gol atmayı hedeflediği ile ilgili bir soruya da cevap verirken, önemli olan takımın başarısı olduğuna dikkat çekti. Atacağı gollerle şampiyonluğa katkıda bulunmak istediğini dile getiren Eze, tüm takım arkadaşlarına sakatlıksız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunurken, “Çorum’a, şampiyonluk için geldim. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız, çalışanlarımız, futbolcu arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve sponsorlarımız bizlere destek oluyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig’e taşıyacağız. Tüm şehri mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Ben de elimden gelen her şeyi yaparak, gollerimle takıma katkı sağlamaya çalışacağım.

Burada benim kaç gol atacağımın hiçbir önemi yok. Önemli olan takımın başarılı olup hedefe ulaşması. Bir de, ben ve arkadaşlarımın sakatlanmadan başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.