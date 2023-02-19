Özel Hastane Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün önemine değinerek, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü için Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu’nu kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Başhekim Bilgili, bu bölümde uzman hekimin yanı sıra 3 fizyoterapist ve 2 teknikerle, 13 yatak kapasitesiyle hizmet verdiklerini anlatarak, Çorum Özel Hastanesi’nin büyüyerek ve hizmet kalitesini artırarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Dr. Kulaoğlu da, Özel Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan mutluluk duyduğunu, Çorum halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağını belirtti.

UZM.DR. OĞUZ KULAOĞLU

1985 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk öğrenimini Kastamonu ve Muğla’da, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladı. 2004-2010 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi aldı. 2011 Yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde ihtisasına başlayıp 2015 yılında tamamladı. 2015-2017 yılları arasında Gaziantep Islahiye Devlet Hastanesi, 2017-2023 yılları arasında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. 2023 yılı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

ALANINDA DENEYİMLİ

Uzm.Dr. Oğıuz Kulaoğlu’nun verdiği hizmetler:

•Romatolojik hastalıkların (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, FMF, Gut vb.) takibi ve rehabilitasyonu,

•Nörolojik hastalıkların (Hemipleji, omurilik yaralanması, serebral palsi, Multiple skleroz vb.) takibi ve rehabilitasyonu,

•Lenfödem, osteoporoz, spor yaralanmaları ve cerrahi öncesi ve sonrası için ortopedik rehabilitasyon,

•Skolyoz, osteoartrit, fibromiyalji ve miyofasyal ağrı sendromu gibi yumuşak doku romatizmaları,

•Bel/ boyun fıtıkları ve sinir sıkışmalarının cerrahi öncesi ve sonrası takip ve tedavisi,

•Kas iskelet sisteminde kronik ağrı ve kas spazmının eşlik ettiği hastalıklar,

•Nöral terapi,

•Kuru iğneleme,

•Eklem içi ve yumuşak dokuya yönelik enjeksiyonlar,

•Viskosuplementasyon tedavisi,

•Trombositten zengin plazma(PRP) enjeksiyonları.

(Haber Merkezi)

