Çorum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Meryem İpek, 10 Mayıs İnme Önleme Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, inmenin kalıcı sakatlık ve hayati tehlikeye yol açabilen ancak büyük oranda önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Uzm. Dr. İpek, diyabet, sigara kullanımı, yüksek kolesterol ve obezite gibi faktörlerin inme riskini artırdığına dikkat çekti.

İnmenin en yaygın nedeninin beyin damarlarında oluşan pıhtı olduğuna değinen Dr. İpek, “İnme, çoğunlukla ani gelişen felç, his kaybı, konuşma güçlüğü, görme bozuklukları, baş dönmesi ve dengesizlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu belirtiler geçici olsa bile evde beklemek son derece tehlikelidir. Erken müdahale edilmezse kalıcı hasara yol açabilir” dedi.

“İLK 4,5 SAATTE MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR”

İnme vakalarının yüzde 80’inde damar tıkanıklığı, yüzde 20’sinde ise damar yırtılmasına bağlı beyin kanamaları görüldüğünü aktaran Uzm. Dr. İpek, “Beyin damar tıkanıklığında pıhtının eritilmesi veya damardan çıkarılması tedavi açısından en etkili yöntemdir. Bu tedavilerin uygulanabilmesi için ilk 4,5 saatlik kritik süre içinde müdahale edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Endovasküler tedavi yöntemleri sayesinde, pıhtının anjiyografi eşliğinde damardan çıkarılabildiğini belirten Dr. İpek, bu müdahalelerin uygun merkezlerde yapılabildiğini ve erken tedavinin sakatlık riskini yüzde 50 oranında azalttığını söyledi.

İNME BELİRTİLERİNE DİKKAT

Uzm. Dr. İpek, halk arasında “yüzde kayma, konuşma bozukluğu, kol ve bacakta güçsüzlük” gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Bu belirtiler fark edildiğinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Kişiye aspirin verilmemeli. Tansiyon düşürücü ilaç kullanılmamalı. Hemen 112 aranmalı veya en uygun taşıtla inme tedavisi yapılabilen bir hastaneye başvurulmalı. Hasta yakını, müdahaleler için mutlaka hastayla birlikte gitmeli ve gerekli onayları verebilmeli. Tedavi için inme ünitesi olan bir sağlık merkezi tercih edilmeli.”

İnmenin önlenmesi için yaşam tarzı değişikliklerinin önemine de değinen Dr. İpek, özellikle genç yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın riski önemli ölçüde azalttığını dile getirdi.

Editör: SELDA FINDIK