Çorum’da bir hayırsever iş insanının desteğiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yenilenen tıbbi cihaz ve teknik donanıma ek olarak bir ameliyathane odası daha faaliyete geçirildi.

Çorum’da hayırsever bir iş insanı vermiş olduğu destekle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ameliyat odası daha kazandırıldı. Geçtiğimiz dönemde tıbbi cihaz, teknik donanım ve fiziki altyapısı tamamlanarak hizmete alınan yeni ameliyathane odasının ardından, bir ameliyathane odası daha hizmete girdi. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, ameliyat sayısındaki artışla birlikte, ameliyat randevusu bekleyen hastalara daha hızlı hizmet sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, aynı zamanda teknik altyapısı güçlendirilen ameliyathanelerde nitelikli operasyon kapasitesinin de artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Editör: İHA AJANS