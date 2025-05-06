Yapılan açıklamada, astımın mikrobik olmayan bir iltihap nedeniyle akciğer içi hava yollarında daralma sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğu belirtilerek, “Astım; tekrarlayan nefes darlığı, göğüste baskı hissi, öksürük ve nefes alıp verirken duyulan hışıltı gibi belirtilerle kendini gösterir” denildi.

“DOĞRU TANI VE DÜZENLİ TAKİP ŞART”

Astımın kontrol altına alınmasında erken tanının ve düzenli tedavi sürecinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, solunum fonksiyon testleriyle tanının desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Tedavi sürecinin başarısı için hastaların ilaçları doğru teknikle kullanmalarının ve tetikleyicilerden uzak durmalarının gerektiği belirtildi.

“İNHALER İLAÇLAR ETKİN VE GÜVENLİ”

İnhaler (solunum yoluyla alınan) ilaçların astım tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olduğu ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bu ilaçlar, hastalığın olduğu bölgeye doğrudan etki ederek daha düşük dozla daha fazla fayda sağlar. Ancak inhaler cihazların yanlış kullanımı, tedavinin yetersiz kalmasına neden olabilir. Bu nedenle her hastanın cihazı doğru kullanıp kullanmadığı hekim tarafından kontrol edilmelidir.”

Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliğiyle inhaler cihazların doğru kullanımı konusunda bilgilendirici videoların hazırlandığı da hatırlatıldı.

“YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ DE ÖNEMLİ”

Açıklamada ayrıca, astımı kontrol altında tutmak isteyen hastaların sigaradan uzak durması, sağlıklı beslenmesi, egzersiz yapması, fazla kilolarını vermesi ve çevresel hava kalitesine dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Astım tedavisinde başarıya ulaşmak için bu önlemlerin ilaç tedavisiyle birlikte sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Editör: Haber Merkezi