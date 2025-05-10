Çorum Özel Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Uzm. Dr. Nur Doğancı ve Uzm. Dr. Vedat Çakırtekin, Epidural (ağrısız) doğum yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, yöntemin hem anne hem bebek sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu belirttiler.

Hastanede başarıyla uygulanan Epidural doğumun, doğum ağrılarını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ifade eden uzmanlar, bu yöntemin modern tıpta doğum sürecini konforlu hale getiren en etkili tekniklerden biri olduğuna dikkat çekti.

Doğum ağrısının pek çok kadın için yaşamlarındaki en şiddetli ağrılar arasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Nur Doğancı ve Uzm. Dr. Vedat Çakırtekin, epidural anestezinin bu süreçte annenin yaşadığı fizyolojik stresi ve yorgunluğu ortadan kaldırdığını vurguladı.

“Epidural anestezi, bel bölgesine yerleştirilen ince bir kateter aracılığıyla lokal anestezik ilaçların verilmesiyle uygulanır. Anne adayı bilincini kaybetmeden çevresini algılayabilir, baskı ve dokunmayı hisseder ama ağrı duymaz. Hatta yürüyebilir bile” ifadelerini kullanan uzmanlar, işlemin genellikle doğum sancıları düzenli hale gelip rahim ağzı 4 cm açıldığında uygulandığını belirtti.

AĞRISIZ DOĞUMUN AVANTAJLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Uygulamanın, doğum sırasında annenin fiziksel ve psikolojik olarak daha rahat olmasını sağladığını belirten doktorlar, “Epidural doğum, kas spazmını çözerek normal doğum ihtimalini artırır, doğum sonrası annenin bebeğini daha erken emzirmesine olanak tanır. Ayrıca sezaryene geçilmesi gerektiğinde, aynı kateter üzerinden anestezi verilerek ameliyat gerçekleştirilebilir” dediler.

Epidural anestezinin bilinçsizce eleştirildiğini de söyleyen uzmanlar, bu yöntemin “sakat kalma” riski doğurduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu, tecrübeli hekimlerce uygulandığında son derece güvenli bir yöntem olduğunu vurguladı. Ayrıca bu anestezinin bebeğe herhangi bir zararı bulunmadığı, uygulanan ilaçların kana çok az geçtiği ve plasentadan geçip bebeğe ulaştığında etkisiz hale geldiği aktarıldı.

KİMLERE UYGULANMAZ?

Epidural anestezinin uygulanamayacağı nadir durumlar olduğunu söyleyen uzmanlar, “Tansiyonu düşük olan, kanama riski taşıyan, anestezi maddelerine alerjisi olan, bel bölgesinde enfeksiyon bulunan ya da pıhtılaşma sorunu yaşayan hastalarda uygulamaya dikkat edilmesi gerekir” açıklamasında bulundular.

“HER ANNE ADAYI BU KONFORU HAK EDİYOR”

“Doğum, kadının hayatındaki en özel ve zorlu anlardan biridir. Bu süreci hem anne hem bebek için konforlu ve güvenli hale getirmek bizim önceliğimizdir” diyen Uzm. Dr. Doğancı ve Uzm. Dr. Çakırtekin, epidural doğum yönteminin her anne adayına önerilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı ve mutlu doğumlar dilediler.

Editör: HABER MERKEZİ