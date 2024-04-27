Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Alaca'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Denizhan Mahallesi Keman Sokak'ta fırtına nedeniyle asırlık dev ceviz ağacı sökülerek devrilirken elektrik telleri koptu. Ceviz ağacının boş araziye devrilmesi muhtemel bir yaralanmaya sebep olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Yepaş ekipleri sevk edildi. Kopan elektrik telleri nedeniyle polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, Yepaş ekipleri olay bölgesinde elektrik bağlantısını keserek kopan telleri onarımını tamamladıktan sonra bölgeye tekrar elektrik verildi.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle ölen yada yaralanan olmazken belediye ekipleri zarar gören bölgelerde temizlik çalışması başlattığı bildirildi.

Editör: İHA AJANS